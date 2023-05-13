■ ما هي عقوبة الاعتداء على الموظف العام؟

- الموظف شخص وجد لخدمة الناس ولأداء الأعمال الموكلة إليه بأمانة وإخلاص لتذليل وتسهيل الصعاب، لذا حصنه القانون من أي فعل يمنعه من أداء وظيفته، أو يجبره على عمل بغير حق.

كما كفل القانون للموظف الاحترام والتقدير اللائق، وحماه من أي عنف أو اعتداء أو تهديد، وفق نص المادتين (297 و298) من قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمرسوم رقم (31) لسنة 2021 الذي نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة والعنف أو التهديد مع موظف عام مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنها، ولم يبلغ بذلك مقصده.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم، إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو إذا رافق الجريمة ضرب أو اعتداء.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل 50 ألف درهم كل من اعتدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب.