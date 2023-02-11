عبارة حادة تضمنت كلمات مسيئة أرسلها شخص آسيوي عبر البريد الإلكتروني لآخر عربي بسبب خلاف بينهما، كانت كفيلة بإحالته إلى القضاء بتهمة السب عبر شبكة معلوماتية.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم وجه للمجني عليه عبارة «توقف عن الحماقة، والتصرف بأسلوب أحمق».

وطالبت النيابة بمعاقبته وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأشارت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها ودار في التحقيقات بأن بلاغاً ورد من الممثل القانوني للمجني عليه يفيد بأنه تلقى رسالة عن طريق البريد الإلكتروني أثناء وجوده في منطقة الرقة، من المشكو بحقه، بصفته شريكه في مطعم ومقهى، تضمنت عبارات سب وقذف، إذ كتب له «أنت ترسل رسائل سخيفة عبر البريد الإلكتروني، توقف عن العناد، والتصرف بأسلوب أحمق»، ثم أرسل إليه رسالة أخرى بعد يومين، نصها: «توقف عن الحماقة، يتعين عليك الحصول على قسط من النوم، حتى تستطيع التفكير بشكل أفضل».

وبسؤال المتهم خلال المحاكمة، اعترف بإرسالها، عازياً فعلته إلى سلوك المجني عليه معه.

وبينت محكمة الجنح في حيثيات حكمها، أنه «من المقرر قانوناً أنه لا يتطلب في جريمة السب والقذف توافر قصد خاص، بل يكفي توافر القصد العام، الذي يتحقق بتوجيه ألفاظ السباب إلى المجني عليه، والمتهم على علم أن من شأنها احتقاره لدى الناس، والحط من كرامته، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون المتهم حسن النية».

وأوضحت أن الثابت توافر أركان الجريمة بحق المتهم، ما يتعين معه إدانته، لكن نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وظروف المتهم، ترى ألمحكمة استعمال الرأفة معه. ومن ثم قضت بتغريمه 1500 درهم.