أروقة المحاكم

قاد حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة إلى اكتشاف جريمة تعاطٍ تورطت فيها امرأة (عربية)، إذ تبين عند الانتقال إلى الحادث أنها في صورة غير طبيعية، فتم ضبطها مع آخرين وأحيلت إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى المحكمة الابتدائية، التي حكمت عليها بالغرامة والإبعاد عن الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن حادث صدم عمود إنارة.

وبسؤال سائقة المركبة اعترفت بتعاطي المواد المخدرة، فتم تقنين الإجراءات واصطحابها للحصول على عينة منها، وتبين أنها تعاطت مادتين مخدرتين، كما كررت اعترافها أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة وطلبت استعمال الرأفة.

وبعد النظر في الدعوى انتهت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق وما اطمأنت إليه وفق الثابت بمحضر الضبط، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، فإن المتهمة تعاطت المواد المؤثرة عقلياً المبينة في التقرير دون وصفة طبية، وهي على علم بطبيعتها، الأمر الذي تتوافر معه الأركان القانونية للجريمة المسندة إليها.

وقضت محكمة أول درجة بغرامة 3000 درهم بحق المتهمة، بالإضافة إلى الإبعاد، وطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي تنظر الدعوى.

من ناحية أخرى قضت الاستئناف في دبي، بتعديل حكم قضت به محكمة أول درجة بحق متهم بالتعاطي للمرة الرابعة، ونزلت بالحكم من الحبس سنتين وغرامة 100 ألف درهم وإبعاده عن الدولة إلى غرامة 30 ألف درهم.

ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة مطالباً باستعمال الرأفة بعد أن أبدى ندمه.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الإدانة، لكنها قررت تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وهي المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 الذي نزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم.