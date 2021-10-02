محاكم.. استشارة

المصدر: يقدمها: بدر عبدالله خميس

■ ما عقوبة شهادة الزور أمام المحكمة؟

(م.س) ■ دبي

■■ نظراً لأهمية وخطورة الشهادة كدليل إثبات في القانون الجنائي وما يترتب عليها من تكوين قناعة المحكمة، تتوافر الضمانات اللازمة للتأكد من عدم إدلاء الشاهد بأقوال كاذبة قد تقود إنساناً بريئاً إلى السجن، وتؤدي الى إفلات مجرم من العقاب، لذا تختلف العقوبة المقررة في جريمة الشهادة الزور حسب الجريمة وما ترتب عليها من آثار، وقد يفاجأ البعض من غير المتخصصين بأنه قد تصل عقوبة الشاهد الزور إلى الإعدام، وذلك إذا تسببت تلك الشهادة في الحكم على المتهم بالإعدام، ويشترط القانون لكي يتم معاقبة شاهد الزور بالعقوبة ذاتها أن يكون حكم الإعدام تم تنفيذه بالفعل.

وتنص المادة (253) من قانون العقوبات الاتحادي على أن من شهد زوراً أمام سلطة قضائية بعد حلف اليمين، أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يُسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبولاً للشهادة أول لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أول لم تقبل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وإذا وقع منه هذا الفعل أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها، حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نتج عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بالعقوبة ذاتها.

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