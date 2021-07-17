المصدر: إعداد: محمد فودة

تقدمها النيابة العامة في دبي

■ هل يعتبر الشخص مجرماً لمجرد تعمّده فعل شيء ما، وهل المسؤولية القانونية تقع على مرتكب الجرم، أم أن هناك مسؤولية تقع على طرف آخر؟

م.م - دبي

■ الأصل أن كل جريمة تتكون من ركنين، الركن المادي والركن المعنوي، وإذا تخلف أحدهما اعتبر الفعل غير مجرَّم، كما تطلب القانون لبعض الجرائم قصداً خاصاً. ويقصد بالركن المادي للجريمة، كما جاء في المادة (31) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، أي نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرّماً قانوناً.

أما الركن المعنوي للجريمة، فيقصد به العمد أو الخطأ، وفقاً للمادة (38) من قانون العقوبات الاتحادي. والعمد هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع، وذلك لإحداث نتيجة مباشرة أو نتيجة أخرى مجرّمة يتوقعها الجاني.

أما الخطأ فيتوافر بوقوع النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، سواء بإهماله أو عدم انتباهه أو عدم احتياطه أو بطيش أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة والأوامر، كما في جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بسبب حوادث السير.

النيابة العامة في دبي

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