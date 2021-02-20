المصدر: يقدمها المحامي بدر عبدالله خميس

ـ نقرأ دائماً عن ضبط وتسليم مجرمين مطلوبين دولياً، فما اشتراطات تسليم المطلوبين؟ (ع.ب)

يشترط لتسليم المطلوبين وفق أحكام ونصوص القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجنائية، أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقباً عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، وأن يُشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله إذا ارتكب في إقليم الدولة جريمة معاقباً عليها بالعقوبة ذاتها وإذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.

ولا يجوز التسليم إذا كان المطلوب يحمل جنسية الدولة أو كان الاختصاص ينعقد للسلطات القضائية في الدولة بشأن الجريمة المطلوب من أجلها، أو كانت الجريمة سياسية أو إذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به الملاحقة لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو جنسيته أو لآرائه السياسية، أوإذا سبق وأن تمت محاكمته عن الجريمة ذاتها وقضي ببراءته، أو إذا صدر بشأنها حكم من محاكم الدولة، أو انقضت الدعوى الجزائية أو سقطت بمضي المدة أو إذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة للتعذيب أو معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تكون العقوبة قاسية بما لا يتناسب مع الجرم.

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