طبيب يستعيد هاتفه المسروق بتقنية ذكية

المصدر: إعداد: محمد فودة

تعرض طبيب (عربي) لسرق هاتفه الذكي من المنزل، فاستخدم التقنيات الحديثة، وخاصية التعقب (اعثر على هاتفي)، لتحديد مكان الهاتف بعد أيام من سرقته، ليكتشف أنه في منطقة أخرى مع شخص لم يلتقِ معه من قبل، وتبين بعد إبلاغ الشرطة أن خادمته سرقت الهاتف وباعته.

وقال المجني عليه إنه عاد إلى منزله ذات يوم، فأخبرته زوجته بأن أحد الهواتف النقالة مفقود، فبحث عنه في أنحاء المنزل دون جدوى، فشعر بأن الهاتف ربما سرق من المنزل.

وأضاف أنه قام بتشغيل خاصية «اعثر على هاتفي» عبر الموبايل الذي يحمله، وبعد أيام عدة تلقى تنبيهاً بأن هاتفه تم تشغيله في أحد الأماكن بمنطقة أم سقيم بالقرب من مطعم بيتزا.

وأشار إلى أنه انتقل إلى مكان المطعم، ورجح أن يكون الهاتف موجوداً بحوزة أحد عمال التوصيل، نظراً لأن الخريطة حددت موقع الهاتف بجوار المطعم، فصبر قليلاً حتى رصد تحرك الهاتف إلى منطقة المنارة، فقام بالتنسيق مع مدير المطعم الذي أبدى تفاهماً، وانتظر قليلاً إلى أن حضر أول عامل توصيل، واكتشف أن الهاتف بحوزته، فاقترب منه وشاهده يستخدمه، فأخبره بأن هذا هاتفه وتمت سرقته، فأخبره العامل بأنه أخذه من أحد أصدقائه لتجربته، قبل أن يشتريه، فاتصل الطبيب بالشرطة التي حضرت إلى المكان، واتخذت اللازم.

وكشفت تحريات الشرطة أن خادمة تعمل بنظام الدوام الجزئي، تابعة لشركة خاصة بتنظيف المباني سرقت الهاتف، فوجهت إليها ارتكاب جناية السرقة، كما أحيل موظف التوصيل إلى النيابة بدوره، بتهمة حيازة متحصلات سرقة.