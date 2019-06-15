أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مهندس عربي وعاطل من جنسية عربية أخرى، ارتكبا مع متهم ثالث هارب تزويراً في صور محررات رسمية، عبارة عن استمارة تعهد صحة بيانات، وإذن دخول إلى البلاد، واستخدامها في الاحتيال على شخص عن طريق «فيس بوك»، بإيهامه بقدرتهما على استخراج تأشيرة زيارة تجارية، لزائرين من جنسيات بعينها، فأرسل إليهم 9000 درهم، والمستندات التي طلباها، فزورا المحررات الرسمية المشار إليها، وبعد أن تم تحويل النقود إليهما اكتشف أنه وقع ضحية جريمة احتيال.

- حاول زائر إفريقي تهريب 90 كبسولة مخدرات في أحشائه إلى الدولة، وحين تم الاشتباه فيه بالمطار، اعترف فوراً بحيازته لها، لكنه أنكر معرفته بمحتواها.

وقال مفتش بجمارك دبي، إنه كان على رأس عمله بنقطة تفتيش الجمارك بمطار دبي الدولي مبنى رقم 1، وتم استيقاف المتهم وبتفتيش حقائبه لم يعثر على شيء، وبعرضه على جهاز كشف الأحشاء، تبين وجود كثافة غير طبيعية، وبسؤاله، أفاد بأنه يحوز 90 كبسولة، دون علمه بمحتواها، ويعتزم تسليمها لأحد الأشخاص، فطلب إنزالها، فأنزل 22 كبسولة، وبفحصها تبين أنها تحتوي على مادة يشتبه في أن تكون مخدر الكوكايين، وتأكد ذلك لاحقاً، فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ومنها إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.