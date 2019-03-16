أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل وامرأة آسيويين، تورطا في جريمة عرض رشوة على رجلي شرطة لحملهما على إخلاء سبيل المتهم الأول، الذي قبض عليه أثناء قيامه بتوزيع بطاقات ترويجية خاصة بخدمات التدليك، وذلك إثر ورود بلاغات عدة من أصحاب مركبات في منطقة ديسفكري جاردنز حول عثورهم عليها، وعرض المتهم 1000 درهم في البداية على رجلي الشرطة، ثم رفع المبلغ إلى 2000، فسايراه بناء على طلب رئيسهما، فاتصل بالمرأة التي أحضرت النقود، وقبض عليهما معاً.

■قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس ثلاثة متهمين، من دول عربية مختلفة، عامين وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، بتهمة حيازة ومحاولة ترويج دولارات مزيفة، مدعين أن بحوزتهم 30 ألفاً و500 دولار، يريدون تحويلها إلى عملة الدولة بسعر أقل من سوق الصرف الرسمي، فأبلغ أحد المصادر الشرطة، وتم إعداد كمين لهم وضبطهم متلبسين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لينتهي الأمر بإدانتهم.

■قبلت محكمة الاستئناف، في دبي، طعناً قدمته النيابة العامة بحق حكم براءة شخص متهم بترويج وحيازة المخدرات وتسهيل تعاطيها، أصدرته محكمة الجنايات، وقضت الاستئناف بسجن المتهم خمس سنوات، يليها الإبعاد. وقال شاهد من شرطة دبي، خلال إفادته بتحقيقات النيابة، إن فرق المكافحة قبضت على متهمين بالتعاطي، فأقرا بأنهما حصلا عليها من المتهم مجاناً، فتم القبض عليه، وأنكر التهمة كلياً أمام محكمة الجنايات، التي قضت ببراءته، ثم أدانته محكمة الاستئناف.