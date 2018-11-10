أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

• باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف خليجي ورجل أعمال عربي، بتهمة تزوير نماذج اختبار فني لمهندسين بأسماء ثمانية موظفين منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، واستخدما تلك المحررات أثناء تجديد ترخيص شركة أمن وسلامة تابعة للمتهم الثاني، لكن جريمتهما اكتشفت، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

• انتحل عامل آسيوي مع متهم آخر صفة رجلي شرطة، واعترضا طريق شخص أثناء سيره في الطريق العام، واعتديا عليه وسرقا منه هاتفاً متحركاً وحافظة نقود تحوي 500 درهم، ثم فرا هاربين من المكان.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين طلبا منه إبراز هويته باعتبارهما رجلي شرطة، لكنه رفض فأمسكه أحدهما من الخلف واعتديا عليه وسرقاه، وتدخل شخصان كانا يمران بالمصادفة وخلصاه منهما، فأبلغ الشرطة، وتصادف أثناء وجوده مع أصدقائه أن شاهد المتهم فأمسكوا به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات.

• أحالت النيابة العامة في دبي رجل أعمال خليجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير مستندات إلكترونية عبارة عن أربع شهادات بيانات تسجيل عقد إيجار منسوبة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كما استخدمها في معاملات إيجار واستولى بموجبها على نحو 500 ألف درهم.