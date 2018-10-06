المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي معلومات موثوقة عن زائر آسيوي يجلب المخدرات إلى الدولة، فأعدت تعميماً بشأنه، وفور وصوله إلى مطار دبي تم توقيفه من قبل جمارك دبي، وبتمرير حقيبته على جهاز كشف الأمتعة وتفتيشه يدوياً لم يتم العثور على شيء، لكن بعرضه على جهاز كشف الأحشاء تبيّن وجود أجسام غريبة في أحشائه، فأحيل إلى مستشفى راشد، وكانت المفاجأة أنه يخفي 122 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين، فتم تسجيل بلاغ ضده، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مقرراً أنه جلب المخدرات إلى الدولة بهدف تسليمها إلى أحد الأشخاص في دبي، ثم عدّل المتهم أقواله لاحقاً أمام النيابة العامة، وأفاد بأن اعترافاته السابقة نتيجة الإكراه.

وأفاد شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، بأنه تم إحضار المتهم وفي أحشائه كمية من كبسولات تحتوي على مخدر الهيروين، وكان هناك تعميم سابق بخصوصه، بعد التأكد من أنه سيحضر إلى الدولة لتسليم كمية من المخدرات.

وبسؤال المتهم، أفاد بأن شخصاً في بلاده زوده بكبسولات الهيروين لبلعها ونقلها إلى الدولة مقابل مبلغ معين، وأن دوره يقتصر على مجرد النقل، كما ذكر مفتش في جمارك دبي في إفادته بأنه أشرف على عملية تفتيش المتهم، وحين تم عرضه على الجهاز المختص بمعاينة الأحشاء عثر على أجسام غريبة في أحشائه.