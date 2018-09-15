أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

- أفادت موظفة خدمات مسافرين بمطار دبي الدولي بأنها كانت على رأس عملها، ووضعت حقيبة يدها على منضدة صغيرة بجانب المكتب الذي تعمل به، وبعد مغادرتها المكتب وعند الوصول إلى المنزل اكتشفت اختفاء مبلغ 3500 درهم كانت سحبتها قبل يوم من الواقعة ووضعتها في الحقيبة، فأبلغت الشرطة التي قامت بالتدقيق على تسجيلات الكاميرات، ورصدت عامل نظافة آسيوياً يسرق النقود، فتم القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق آسيوي بتهمة التحرش بفتاة داخل البحر، بأن لمس ساقيها أثناء ممارستها السباحة في البحر.

وقال شاهد من شرطة دبي إن الفتاة استغاثت، فتوجه نحوها المنقذ البحري، وحين وصل الشرطي الشاهد إلى المكان كانت برفقة والديها، وبصحبتها بعض الفتيات، وسألها عن الواقعة، فأخبرته بأن المتهم تعمد التحرش بها، وأيد كلامها شخصان آخران، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي أحالته إلى الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

- أحالت النيابة العامة في دبي زائراً كاميرونياً، يبلغ من العمر 20 عاماً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب وحيازة 86 لفافة «ماريغوانا»، و40 شريحة دوائية تحتوي على 400 قرص «ترامادول».

وقال مفتش جمارك في التحقيقات إنه كان على رأس عمله، واشتبه في المتهم، وبتفتيش حقيبته عثر على علبة بلاستيكية تحوي «الماريغوانا» والأقراص المخدرة.