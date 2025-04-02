"الحرس الوطني" ينفذ 168 عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر

أعلنت قيادة الحرس الوطني عن تنفيذ 168 عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر، داخل الدولة وخارجها، خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025، ضمن جهود الحرس الوطني المتواصلة لتعزيز الاستجابة الفورية للطوارئ والحوادث، في عام المجتمع.

وذكرت في تقرير لها أن مجموعة حرس السواحل نفذت عدد 23 عملية بحث وإنقاذ في مياه الخليج العربي وبحر عُمان، خلال الربع الأول من عام 2025، فيما نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ 145 عملية خلال الفترة ذاتها، تضمنت 34 عملية بحث وإنقاذ طبي بالتعاون مع الجهات المختصة، و عدد 9 عمليات نقل طبي وإسعاف جوي داخل الدولة، و4 عمليات مماثلة خارج الدولة، وعمليات أخرى.

وأكدت قيادة الحرس الوطني أن هذه العمليات تُجسد التزامها بتقديم خدمات عالية الكفاءة في عام المجتمع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمعدات، لضمان سلامة الأرواح والتدخل السريع في مختلف الظروف والمناطق الجغرافية، داعية الجمهور إلى التواصل مع خط طوارئ البحث والإنقاذ على الرقم (995)، ومع خط طوارئ حرس السواحل على الرقم (996) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تستدعي المساعدة أو التدخل الفوري.