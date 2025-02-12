تعاون بين «شرطة دبي» و«العالمية للإنقاذ» في مجالات الإغاثة

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي والمنظمة العالمية للإنقاذ مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الإنقاذ والإغاثة، بما في ذلك التدريب والتطوير واستخدام أحدث التقنيات والمعدات في هذا المجال، وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في مجالات التدريب، وتعزيز القدرات التقنية لفرق الإنقاذ، والمشاركة في برامج التدريب المعتمدة من المنظمة العالمية للإنقاذ، والتعاون في مجال المعدات والتقنيات وتطوير المهارات، والتوعية المجتمعية بشأن الأمن والسلامة، والتعاون البحثي، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وجرى توقيع المذكرة بحضور القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ورئيس المنظمة العالمية للإنقاذ، بول شرودر، وعدد من كبار الضباط والموظفين، على هامش انطلاق تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ، الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً.

وأعرب الفريق عبدالله خليفة المري عن سعادته بهذا التعاون، وأكد أنه سيسهم في دعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وتعزيز قدرات فرق الإنقاذ في شرطة دبي بهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أشار بول شرودر إلى أن هذا التعاون سيعزز الجانب التدريبي في قطاع الإنقاذ والإغاثة، كما أنه يُعدّ استعداداً لاستضافة تحدي الإنقاذ العالمي 2027 في دبي، ما يجعله حدثاً مهماً لتحقيق الأهداف المرجوة، ونوّه بأن تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً يعزز جاهزية الفرق المشاركة محلياً ودولياً، ويسهم في تطوير أدائها ومهاراتها في هذا المجال.

في الوقت نفسه، شهد الفريق عبدالله خليفة المري، انطلاق منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، بمشاركة 14 فريقاً منهم 11 فريقاً من داخل الدولة، وثلاثة فِرَق من خارج الدولة، يتنافسون في سيناريوهات تحاكي الحوادث الواقعية، وصولاً إلى تحقيق أفضل المعايير والممارسات العالمية ومؤشرات الاستجابة للطوارئ.

وأكد المري أن التحدي يُعدّ منصة استثنائية تتنافس من خلالها فرق الإنقاذ المحترفة والمهنية، محلياً وعالمياً، حيث يختبرون فيها مهاراتهم وقدراتهم في قطاع الإنقاذ والإغاثة، ويتبادلون أهم الممارسات والخبرات في هذا المجال، منوهاً بأن هذه المنافسات التخصصية من شأنها إظهار المهارات العالية للفرق المشاركة من حيث التخطيط والتنسيق والتنفيذ، ورفع مستوى جاهزيتهم لمختلف سيناريوهات الحوادث، بما يضمن سرعة وفاعلية الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأضاف: «سعداء بانطلاق النسخة الثالثة، وبعدد الفِرَق المشاركة محلياً ودولياً، خصوصاً أنها تمثّل جهات إنقاذ عدة، منها الدفاع المدني والإسعاف من إمارات عدة، إلى جانب مشاركة فرق من خارج الدولة، وهي فرصة مهمة للاطلاع على المهارات الفنية للفرق وأفضل التقنيات والمعدات المستخدمة».