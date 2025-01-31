شرطة عجمان تعيد طفلاً مفقوداً لوالديه في منطقة المنامة

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان طفلا من الجنسية الآسيوية في السابعة من عمره لوالديه، بعد فقدانه في منطقة المنامة بإمارة عجمان.

وقال رئيس مركز شرطة المنامة الشامل، المقدم محمد راشد المطروشي، إن رجلاً من الجنسية الخليجية حضر إلى المركز برفقة طفل من الجنسية الآسيوية، مفيداً بأنه عثر عليه تائهاً على الطريق العام في منطقة المنامة، فتم استلامه وتقديم الرعاية اللازمة وتوفير وجبة غداء للطفل لحين العثور على والديه.

ونظراً لعدم ورود أي بلاغ عن فقدان الطفل، باشر المركز بإجراءات البحث والتحري للتوصل إلى ذوي الطفل المفقود في المنطقة، وبعد التعرف على ذويه تم التواصل معهم وتسليم الطفل خلال أقل من ساعة.

بفرحة غامرة تسلمت العائلة الطفل شاكرين للشرطة جهودهم بإعادتهم الطفل إلى حضن والديه، كما تعهدت عائلته بالانتباه له ورعايته، وقدم مركز شرطة المنامة الشكر للرجل الذي عثر على الطفل لموقفه الإنساني وحكمته في التواصل الفوري مع الشرطة.

ودعا رئيس مركز شرطة المنامة الأهالي إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر تجاه أبنائهم، وإغلاق الأبواب بإحكام لضمان عدم خروج أطفالهم في حال انشغالهم تجنباً لتعرضهم لأي مخاطر متمنياً السلامة للجميع.