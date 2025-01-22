700 مشارك في المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية بدبي

برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أعمال المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية، الذي ينظمه مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، للمرة الأولى على مستوى العالم، بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية وأعضاء مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني.

حضر حفل افتتاح المنتدى رئيس جهاز الأمن في دبي، الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني، عوض حاضر المهيري، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني، تميم محمد المهيري، ومدير عام هيئة دبي الرقمية عضو مجلس إدارة المركز، حمد عبيد المنصوري، وأعضاء مجلس الإدارة في المركز، ومدير الممارسات في البنك الدولي، روبي سندروفيتش.

وشهد المنتدى، الذي عقد في متحف المستقبل، مشاركة أكثر من 700 مشارك، بينهم 500 خبير وما يزيد على 200 مسؤول حكومي دولي، إضافة إلى أكثر من 50 متحدثاً دولياً و30 مبتكراً في تقنيات الحوسبة السحابية.

منصة عالمية

انطلق المنتدى بكلمة ترحيبية ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني، أكد فيها أهمية المنتدى باعتباره منصة عالمية لمناقشة استراتيجيات الحوسبة السحابية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وقال الشيباني: «تمثّل استضافة إمارة دبي لهذا المنتدى العالمي إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الإمارة الحافل بدعم الجهود الدولية، حيث يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، والهادفة إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعد كافة».

وأضاف الشيباني: «أتوجه بأسمى آيات الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على توجيهاتها الحكيمة التي مهدت الطريق لاستضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي بنجاح، ما يسهم في ترسيخ سمعة دولة الإمارات المرموقة على هذا الصعيد، والارتقاء بمكانة دبي وجهةً رئيسةً للتكنولوجيا والابتكار».

وتابع الشيباني: «يُعدّ المنتدى إحدى المبادرات الحيوية التي تسهم في بناء مجتمع معلوماتي آمن وأكثر إدراكاً لمخاطر الأمن السيبراني، حيث يواصل مركز دبي للأمن الإلكتروني جهوده الدؤوبة لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارات 2071».

إشادة دولية

وأشادت مجموعة البنك الدولي، خلال أعمال المنتدى، بدور دولة الإمارات المحوري بوصفها شريكاً استراتيجياً في تطوير قطاع الحوسبة السحابية على المستوى العالمي، لاسيما في ما يتعلق بدعم الدولة الثابت للممارسات الحديثة على هذا الصعيد، وإسهاماتها البارزة في تطوير المعايير الدولية.

وثمّنت المجموعة نجاح دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية رقمية مستدامة ومبتكرة، وباستضافتها مراكز بيانات عالمية وشركات تقنية رائدة، ما يُعزّز مكانتها مركزاً إقليمياً للبنية التحتية الرقمية المتقدمة، مشيرة إلى أن هذا النجاح يعكس التزام الدولة بتطوير معايير الحوسبة السحابية، بما في ذلك السياسات والممارسات التي تدعم مفاهيم الاستدامة والابتكار.

وأثنت مجموعة البنك الدولي على إمارة دبي بوصفها «واحدة من مدن المستقبل» التي تتميّز بتبنيها الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية الحديثة، ما يدعم سمعتها مركزاً عالمياً للابتكار، مُشيدة بالمبادرات المتقدمة التي أطلقتها الإمارة في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية الرقمية.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة التي ألقاها مدير الممارسات في البنك الدولي، روبي سندروفيتش، وأكد فيها أهمية تكنولوجيا الحكومة في الارتقاء بمستويات معيشة الناس حول العالم، مشيراً إلى أن الحوسبة السحابية الحكومية تُعدّ عنصراً أساسياً في تحقيق التحول من خلال تسهيل تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة. كما نوّه سندروفيتش بالدور المهم لمشاركة المعرفة بين الدول في تعزيز التطور الرقمي، معرباً عن امتنانه لإمارة دبي لاستضافة المنتدى.

وأثنى روبي سندروفيتش على دور الإمارات الرائد والمثمر في دعم ومواكبة الجهود الدولية لتطوير الحوسبة السحابية، مثمناً التعاون المميّز بين دبي والبنك الدولي في صياغة استراتيجيات دولية لإحداث نقلة نوعية في استخدامات الحوسبة السحابية.

وقال سندروفيتش إن «الدعم الذي قدمته إمارة دبي من خلال استضافة المنتدى ووضع الإطار العام لتقرير الاستراتيجيات الدولية لمستقبل الحوسبة السحابية، يعكس التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار الرقمي، كما يؤكد مكانة دولة الإمارات باعتبارها نموذجاً يُحتذى على مستوى المنطقة والعالم، بفضل بنيتها التحتية المتطورة ورؤيتها المستقبلية الطموحة».

واختتمت فعاليات المنتدى - الذي نظمه مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع «دو» الشريك الرئيس، وكل من «مورو» و«مؤسسة دبي لاستثمارات الحكومية» - بكلمات من ممثلي البنك الدولي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، أكدت أهمية الحوسبة السحابية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

. مجموعة البنك الدولي تشيد بدور الإمارات، بوصفها شريكاً استراتيجياً في تطوير قطاع الحوسبة السحابية على المستوى العالمي.