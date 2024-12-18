أكد مجلس الأمن السيبراني أن 19% من الأطفال في الدولة يواجهون تهديدات رقميّة، مثل إصابة أجهزتهم بالبرمجيات الخبيثة، وأشار إلى أن المجرمين السيبرانيين يطلقون ما يزيد على 411 ألف ملف خبيث في اليوم الواحد، ما يستلزم ضرورة قيام الآباء والأمهات بحماية أطفالهم من خلال إنشاء حسابات آمنة، وتفعيل إعدادات الخصوصية، واستخدام التطبيقات الموثوقة، مثل «Kaspersky Safe Kids»، حيث تسهم كل خطوة يتخذونها في تأمين مستقبلهم الرقمي.

وحدد المجلس، عبر حملته التوعوية الرقمية المستمرة، من خلال حسابه الرسمي على موقع «إكس»، ست نصائح وصفها بـ«الضرورية» لحماية الأطفال على الإنترنت، شملت الحرص على تحميل البرامج من المنصات الموثوقة فقط، وتجنب تحميل الملفات ذات الأسماء المضللة أو المشبوهة، والحرص على التحقق من سلامة الروابط والأزرار قبل النقر عليها، والالتزام باستخدام المصادر القانونية والآمنة للتحميل، والحرص على قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل تحميل أي ملفات، إضافة إلى تثبيت برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة وتحديثها باستمرار لحظر التهديدات.

وحذّر من أن لحظة غفلة واحدة كفيلة بتعريض الطفل لمخاطر كبيرة، داعياً الآباء والأمهات إلى مناقشة قواعد الأمان الرقمي مع أطفالهم، واليقظة إلى علامات الخطر لحمايتهم من التهديدات الخفيّة، وتوعيتهم بوسائل الأمان على الإنترنت، وتعليمهم كيفية التعرف إلى علامات التحذير من المجرمين السيبرانيين، وإبقائهم على اطلاع لحمايتهم من مخاطر الإنترنت.

ونبّه المجلس إلى أنه «مع تزايد هذه الحوادث أصبح من الضروري اتخاذ خطوات فوريّة لحماية خصوصية عائلتك، بدءاً من استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل تشفير شبكة الواي فاي، وتحديث برامج جهاز المراقبة بانتظام»، مشيراً إلى أنه يمكن تقليل المخاطر بحماية المعلومات الشخصية وإبقائها بعيدة عن متناول الآخرين، وتحويل حساب الطفل إلى حساب خاص، واليقظة والاطلاع على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال عبر تطبيقات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

«الأمن السيبراني»:

. المجرمون السيبرانيون يطلقون ما يزيد على 411 ألف ملف خبيث في اليوم الواحد.