الشرطة تحذر من عمليات احتيال بصور وهمية لعقارات بمبالغ رمزية

حذّرت شرطة أبوظبي الجمهور من تجدد أساليب النصب والاحتيال، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم من خلال عرض صور عقارات وهمية بمبالغ رمزية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم الضحية بوضع عربون للعقار، ثم يكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال.

وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الإيجارية، وألا يكون خفض الإيجار الوهمي دافعاً للوقوع ضحية للاحتيال العقاري.

ودعت الشرطة الجمهور إلى اتخاذ التدابير الوقائية، من خلال التواصل مع مكاتب العقارات المعتمدة، والطلب من الوسيط أو المندوب إبراز الهوية الإماراتية، وتسجيل بياناتها، وعدم إعطاء الأوراق الثبوتية إلا في تلك المكاتب، واستلام الإيصالات المختومة، والاحتفاظ بالعقود الرسمية، والتأكّد من تسجيل العقار في الدائرة الحكومية المعنية.

وحذّرت الشرطة الباحثين عن عمل من «التوظيف الوهمي»، ومن تصديق أكاذيب المحتالين الذين يقومون باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة، أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.

وحثت الشرطة الجمهور على التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين، أو عند تعرضهم للنصب والاحتيال بأشكاله كافة.