5 محاور لاستراتيجية شرطة دبي للتحول الرقمي «2024-2033»

اطّلع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، على استراتيجية شرطة دبي للتحول الرقمي «2024-2033»، التي تأتي تماشياً مع استراتيجية دبي الرقمية.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقدم مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، شرحاً للحضور حول استراتيجية شرطة دبي للتحول الرقمي «2024-2033»، التي تتضمن خمسة محاور رئيسة، وهي تجربة رقمية لمدينة آمنة ومتصلة، وتوفير عمليات شرطية رقمية ومتصلة، والتحليل اللحظي للبيانات، ومجتمع رقمي آمن ومرن، وبنية رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل.

واستعرض اللواء خالد الرزوقي مراحل تحول شرطة دبي في رحلتها الرقمية بدءاً من الحكومة الإلكترونية 2001 - 2012، التي حصلت فيها شرطة دبي على 31 جائزة في مجال التحول الإلكتروني للخدمات، ثم الحكومة الذكية من 2013- 2017، وحصلت فيها الشرطة على 68 جائزة، ومن ضمنها جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهواتف الذكية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمدة ست سنوات متتالية، وبعدها حكومة الذكاء الاصطناعي 2018 -2023، وحصلت فيها الشرطة على 48 جائزة، ومن أبرزها فوز مركز الشرطة الذكي بعلم الحكومة الذكية في عام 2018، وبلغت فيها تنفيذ سياسة التحول اللاورقي نسبة 100%.

واطلع اللواء العبيدلي على آلية تطوير «التخطيط الذكي لحوادث السير البسيطة»، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل الحادث وإصدار التقارير بشكل فوري للسائقين دون أي تدخل بشري، حيث ستخفض الآلية الجديدة عدد خطوات الحصول على تقرير «تخطيط الحادث البسيط» وإرساله إلى شركة التأمين مباشرة من سبع خطوات إلى أربع خطوات فقط.

واستمع اللواء العبيدلي لشرح حول منظومة الذكاء الاصطناعي في «السجل التاريخي للمركبة»، حيث سيصبح بإمكان الراغبين في شراء أي سيارة مُستقبلاً التعرف إلى سجل الحوادث المتعلقة بها بكل سهولة ويسر، مبيناً أن هذه التقنية ستسهم في وضع تصور واضح للسائقين عن الحالية الميكانيكية للمركبة قبل شرائها.

كما استمع اللواء العبيدلي لشرح حول الضابط الافتراضي (آمنة)، التي تستطيع التفاعل مع المتعاملين، والإجابة عن استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية، وهي تحمل رتبة ملازم أول، ومتوافرة على تطبيق شرطة دبي، وتجيب عن استفسارات الناس حول الخدمات الشرطية، كخدمة دفع المخالفات المرورية، أو طريقة فتح البلاغات، والعديد من الخدمات الأخرى من خلال الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكنت خلال العام الماضي 2023 من إجراء 20 ألف محادثة مع المتعاملين.

وتعرف اللواء العبيدلي إلى النسخة الحديثة من تطبيق شرطة دبي الذكي المتوافر على أنظمة هواتف آيفون IOS و«أندرويد» و«هواوي»، التي تستخدم خاصيات تحتوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تحسين تجربة المتعامل، وتسهل حصوله على الخدمات بطريقة ذكية، وبكل سهولة ويسر، ودون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة أو مراكز إسعاد المتعاملين، وتحتوي النسخة الجديدة المحدثة من التطبيق على باقة متميزة من الخدمات طُورت باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي، من بينها خدمات رئيسة وخدمات فرعية أو خدمات مصنفة ذات قيمة مضافة في مجال الخدمات المرورية والجنائية والتصاريح والشهادات، وتخدم المتعاملين بسبع لغات مُعتمدة، هي: العربية، والإنجليزية، والروسية، والألمانية، والصينية، والفرنسية، والإسبانية.

وبلغ عدد التحميل لتطبيق شرطة دبي على الهواتف النقالة ما يقارب 7.9 ملايين تحميل، بينها خمسة ملايين تحميل عبر الهواتف المُشغلة لأنظمة أندرويد، و2.4 مليون تحميل عبر أنظمة آيفون «IOS»، و570 ألف تحميل عبر الهواتف التي تستخدم أنظمة «هواوي».

واطلع اللواء العبيدلي على تقنية إصدار شهادة فقدان جواز سفر بـ«البلوك تشين» التي تصدرها شرطة دبي، بالتعاون مع شركائها في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والنيابة العامة في دبي ومحاكم دبي، وبلغ عدد الشهادات الصادر من خلال هذه التقنية منذ عام 2021 نحو 66 ألفاً و413 شهادة.

وتعتبر خدمة «شهادة فقدان جواز السفر» بتقنية «البلوك تشين» آمنة ومُشفرة، ويمكن للمتعامل الحصول على الشهادة عن طريق البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين، حيث كان الحصول على شهادة فقدان جواز سفر في السابق يحتاج إلى خمس زيارات لكل من الجهات المشاركة في تقديم الخدمة في أربعة أيام عمل، لكن اليوم بفضل خدمة «البلوك تشين» المشتركة لا يحتاج المتعامل لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين، وإنما تنفيذ الخدمة بطريقة ذكية وسهلة وآمنة.

كما اطلع اللواء العبيدلي على الإحصاءات والمعاملات التي تقدمها مراكز الشرطة الذكية للمتعاملين، حيث بلغت عدد المعاملات المُقدمة من خلال مراكز الشرطة الذكية في إمارة دبي، وعددها 25 مركزاً، منذ بداية العام الجاري، 36 ألفاً و376 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات العام الماضي 121 ألفاً و986 معاملة، واستفاد المتعاملون مع مراكز الشرطة الذكية من 46 خدمة، كما استقبلت مراكز الشرطة الذكية منذ بداية العام الجاري 127 ألفاً و515 زائراً، وخلال العام الماضي 507 آلاف و752 زائراً.

. 4 خطوات فقط للحصول على تقرير «تخطيط الحادث البسيط» وإرساله إلى شركة التأمين مباشرة.