شرطة دبي تحتفل بالذكرى الـ 68 على تأسيسها

احتفلت شرطة دبي بالذكرى الـ 68 لتأسيسها وكرمت عددا من الرعيل الأول من القادة المتقاعدين .

وشهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات الاحتفاء في نادي الضباط الذي جاء بعنوان " لمسة وفاء ... لأهل العطاء". حضر الاحتفال عدد من القادة المؤسسين والمُنجزين في مسيرة البناء والتطور، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط وموظفي شرطة دبي.

وكرم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يرافقه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الرعيل الأول من القادة المتقاعدين المُنجزين في شرطة دبي، وهم:" اللواء سعيد محمد الكمدة، واللواء ناصر السيد عبد الرزاق الرزوقي، واللواء شرف الدين السيد محمد حسين، واللواء عبدالعزيز محمد البناي، واللواء إسماعيل القرقاوي، واللواء جمعة أمان عبيد أمان، واللواء جمعة عبيد الصايغ، واللواء خلفان المهيري، واللواء محمد عيد المنصوري.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالمكرمين من القادة الذين كانت لهم بصمة تاريخية مهمة في مسيرة القيادة العامة لشرطة دبي، وساهموا في أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم وتطور في مختلف المجالات من خلال عملهم الدؤوب في كافة القطاعات الشرطية.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري في كلمته خلال فعاليات الحفل " نحتفي في هذا اليوم برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا ومازالوا حِصناً منيعاً في خدمة وطنهم وقيادتهم وأبناء شعبهم مستذكرا ما قدمته القيادة العامة لشرطة دبي، وقادتها المؤسسون في شتى القطاعات والمجالات.

وأضاف:" مُنذ التأسيس، حرصت قيادات الرعيل الأول على بناء وترسيخ مكانة دولة الامارات العربية المتحدة وإمارة دبي في أن يكون وطننا واحة أمن وأمان، إلى جانب العمل على تطوير القدرات والمُمكنات في رحلة مُمتدة إلى يومنا هذا، وسوف نستمر بإذن الله تعالى إلى سنوات قادمة مُشرقة في حفظ الأمن والأمان وتحقيق تطلعات قيادتنا وشعبنا.

ووجه الشكر لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم وقال : في ظل تسارع وتيرة الحياة، وظهور الكثير من المُتغيرات والمُعطيات في عالم الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والعملات الافتراضية وغيرها، والتي تشكل تحدياً وعِبئاً على جميع الأجهزة الأمنية والشرطية على مستوى العالم، فإننا نعاهدكم بأن نستمر على نَهجكم ورؤيتكم في تطوير القدرات البشرية وتسليحها بالعلم والمعرفة، وتمكينها من إدارة مسؤولياتها على أكمل وجه، وأن نعمل على تطوير القُدرات والمُمكنات المؤسسية بالعلوم الحديثة والمتطورة، وأن نعزز شراكاتنا المحلية والإقليميةوالدولية".

وشهدت فعاليات الحفل، عرض فيلم وثائقي استعرض تاريخ القيادة العامة لشرطة دبي منذ فترة التأسيس، والعديد من المراحل التي شهدتها في مسيرة التطوير والبناء والتطور".

وعبر المكرمون الرعيل الأول من القادة المتقاعدين المُنجزين في شرطة دبي، لوكالة أنباء الإمارات ( وام ) عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالخدمة الطويلة التي قضوها في شرطة دبي والمساهمات التي قدموها لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وأعرب اللواء م/ ناصر السيد عبدالرزاق الرزوقي عن سعادته البالغة بالتواجد في هذا الحدث .. وقال "كما شاهدتم اليوم، هذا الكم من القيادات هم أول قيادات شرطية على مستوى شرطة دبي.

وقال الرزوقي إنه كان أحد مساعدي القائد العام للشرطة وأول مدير لمركز شرطة في دبي،كما أنه أسس أكاديمية الشرطة وكان رئيس مجلس الأكاديمية. وأكد أن شرطة دبي ارتقت إلى مستوى عالمي بفضل القيادة الحكيمة .

من جانبه، قال اللواء م/ عبد العزيز محمد البناي إنه قضى ثلاثين سنة في خدمة شرطة دبي،ومر بجميع مراحلها وإداراتها، وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الفترة التي قضاها في خدمة شرطة دبي.

أما اللواء م/ جمعة أمان عبيد أمان، فقد أكد أن شرطة دبي حازت على العديد من ا لجوائز وتميزت في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن التأسيس الجيد والتأهيل المناسب كان له دور كبير في هذا النجاح. وأوضح أن شرطة دبي أرسلت العديد من أبنائها للدراسة والتدريب في الخارج، مما ساهم في جلب الأفكار المتقدمة وتطبيقها محلياً.

و أثنى الجميع على القيادة الرشيدة وعلى جهود كافة الضباط والأفراد في تحقيق الأمن والأمان.