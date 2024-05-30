تفاهم لدمج أصحاب الهمم في سوق العمل

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع «برجيل القابضة»، للتعاون الاستراتيجي بينهما، في دعم وتمكين ودمج أصحاب الهمم في سوق العمل، من خلال إتاحة فرص التوظيف والتدريب والخصومات الخاصة لتلك الفئات، بما يتفق وسياسات «برجيل».

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الأمين العام للمؤسسة، عبدالله الحميدان، وعن «برجيل القابضة»، المدير التنفيذي لمجموعة «برجيل القابضة»، جون سونيل.

وقال الحميدان إن مذكرة التفاهم، تأتي استكمالاً لما تقوم به المؤسسة من خدمات ضمن منظومة الرعاية والتأهيل المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها، وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة، فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع صحي مستدام.