شرطة دبي تدعو إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الممطرة

دعت شرطة دبي السائقين ومستخدمي الطرق بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، في وقت ضاعفت فيه الإدارة العامة للمرور عدد الفرق والدوريات في كافة الشوارع والتقاطعات الرئيسية في الإمارة تحسبا لأي طارئ، مع تنظيم حركة السير، مشددة على عدم تشغيل الأضواء التحذيرية إلا للتنبيه، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية والتقيد بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة في الدولة.

وطالبت في حال وقوع أي حادث مروري التقدم بطلب شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له المركبة بسبب الأحوال الجوية الممطرة من خلال استخدام موقع شرطة دبي الالكتروني أو التطبيق الذكي واختيار خدمة باقة الشهادات –خدمة شهادة لمن يهمه الأمر – كوراث طبيعية للحصول على الشهادة الكترونيا.

ودعت الإدارة العامة للمرور السائقين إلى القيادة بحذر ومتابعة النشرات الجوية من مصادرها الموثوقة للتعرف على حالة الطقس، والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه وتحديدا عند الأودية، مع تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة وتخفيف السرعات، والالتزام بترك مسافة أمان كافية تناسب الأجواء الماطرة.