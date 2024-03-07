«تمييز دبي» تقرّر تسليم المتهم الحجيوي إلى بلجيكا

وافقت محكمة التمييز في دبي على تسليم المتهم نورالدين الحجيوي (بلجيكي الجنسية) إلى السلطات البلجيكية المختصة، بناء على طلبها تسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقّعة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. ففي السابع من ديسمبر 2023 أصدرت محكمة استئناف دبي قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدّم لاحقاً بطعن على الحكم ضده أمام محكمة التمييز التي أصدرت في جلستها المنعقدة في السادس من مارس 2024 قرارها برفض الطعن المقدّم، والموافقة على تسليم المتهم. وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لملاحقة الجريمة الدولية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات وقّعت على اتفاقية تسليم المجرمين مع بلجيكا في ديسمبر 2021، واستكملت متطلبات التشريعات الوطنية لديها في أغسطس 2022، فيما استكملت مملكة بلجيكا تشريعاتها الوطنية في أكتوبر 2022، وعليه دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نوفمبر 2022.

وتعد اتفاقية تسليم المجرمين مع مملكة بلجيكا، واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول. كما تعتزم الدولة توقيع مزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبّقة في هذا المجال، ما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.