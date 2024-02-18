مؤتمر مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية ينطلق بعد غد في دبي

تنظم جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، بالتعاون مع، وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية في الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجاري بفندق بيلازو فيرساتشي- دبي .. المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "الكشف عن القدرات المستقبلية".

ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على القدرات المستقبلية لمكافحة جرائم الملكية الفكرية وتبادل المعلومات مع هيئات إنفاذ القانون، والأدوات الذكية في محاربة جرائم الملكية الفكرية، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المنظمة ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.

كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة أهم التطورات والتحديات في إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والفرص الجديدة لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، بالإضافة إلى إبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وما تبنت من تكنولوجيا وأدوات حديثة في تسهيل إجراءات الضبط القانونية، علاوة على عرض أفضل التجارب العالمية في حماية العلامات التجارية والمصنفات الفكرية وبراءات الاختراع من الانتهاك والتزوير.