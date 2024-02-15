جمارك دبي تضبط مسافراً حاول تهريب 6.5 كيلوغرامات من الحشيش

ارتاب ضباط جمارك دبي، خلال تأدية مهام عملهم، في أحد المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر أحد المنافذ الجمركية البرية، وذلك من خلال قراءة لغة الجسد، حيث بدا عليه الارتباك وحاول الإسراع في المرور من عملية التفتيش الجمركي، فتم تحويله إلى التفتيش اليدوي، ليكتشف ضابط الجمارك وجود كيس بلاستيكي شفاف يخفيه في أحد الجيوب السرية بملابسه، يحتوي على مادة الكريستال المخدرة بوزن ثلاثة غرامات، ومع إخضاع مركبة المسافر للتفتيش الدقيق، عُثر على لفافات تحتوي على مخدر الحشيش بوزن 6.56 كيلوغرامات تم إخفاؤها في أماكن ضيقة ومتفرقة بالمركبة.

وقال مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، حميد محمد: «تعكس هذه الضبطية يقظة ومهارة مفتشي جمارك دبي في قراءة لغة الجسد، وارتفاع الحس الأمني لديهم الذي مكنهم من إحباط تهريب هذه المخدرات، وضبط المسافر بعد الاشتباه فيه»، مؤكداً أن جمارك دبي تضع في مقدمة أولوياتها تلقي كادرها من المفتشين لبرامج تدريبية تخصصية في جميع المجالات الجمركية والأمنية وفق أجود وأفضل المعايير العالمية، للتعرف إلى جميع المواد الممنوعة والخطرة التي تضر بأفراد المجتمع، وذلك في ضوء خطتها نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

من جانبه، أشاد مدير أول تفتيش، محمد عبدالله راشد، بمهارة وكفاءة المفتشين الجمركيين، ودورهم الفعّال في إحباط دخول هذه الكمية الكبيرة من المخدرات إلى الدولة، وقال: «نعمل بكل جهد لحماية الحدود والمنافذ الجمركية، معتمدين على الكوادر المؤهلة في قطاع التفتيش الجمركي، إضافة إلى استخدام أفضل وأهم أجهزة الفحص والمعاينة في التفتيش وهي الأحدث عالمياً».

• المسافر تم تحويله إلى التفتيش اليدوي بعد محاولته الإسراع في المرور.