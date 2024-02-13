شرطة الشارقة: إصدار 300 شهادة للمحلات والمركبات المتضررة وإيواء 707 متضررين

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن المسؤولية المجتمعية والتعاون الذي أظهره أفراد المجتمع في الالتزام بإرشادات السلامة العامة التي أصدرتها الجهات الأمنية بالدولة أسهمت في التقليل من الأضرار التي نتجت من الحالة الجوية وما صحبها من أمطار غزيرة شهدتها الدولة خلال اليومين الماضيين.

وكثفت شرطة الشارقة جهودها خلال الحالة الجوية باستقبال (21635) مكالمة واردة إلى غرفة العمليات تراوحت بين الطارئة وغير الطارئة، وإصدار أكثر من (300) شهادة للمحلات والمركبات المتضررة بفعل التقلبات الجوية، في حين بلغ عددها خلال التقلبات الجوية في العام الماضي (5150) شهادة؛ الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي لدى الأفراد، وتحليهم بالمسؤولية حول مخاطر عدم الالتزام بقوانين الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات الأمنية أثناء هطول الأمطار.

وجاء نجاح الخطة الأمنية نتيجة تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأهب لأقصى درجات الطوارئ للتصدي لتداعيات الحالة الجوية؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، إذ رفعت غرفة العمليات حالة الاستعداد قبيل المنخفض الجوي، وتعامت مع 17574 مكالمة طارئة عبر الرقم 999، و4061 مكالمة غير طارئة عبر الرقم901، كما كثفت الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية لضمان انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب الجهود في المنطقة الشرقية التي تكللت بإيواء 707 أشخاص تضررت منازلهم جراء الأمطار الغزيرة، وذلك من خلال تأمين مقرات إيواء آمنة لهم.

ودعت شرطة الشارقة الأفراد إلى تحميل تطبيقها الذكي (shjpolice) المتوفر على كافة متاجر الهواتف الذكية، والاستفادة من خدمة "إصدار شهادة لمن يهمه الأمر" والخدمات الأخرى المتوفرة من خلاله.