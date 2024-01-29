" مرحبا" مركز صديق لأصحاب الهمم بشهادة ذهبية

حصل مركز إسعاد المتعاملين (( مرحبا )) بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة القصيص الثانية ، على الشهادة الذهبية من بلدية دبي المختومة بختم «وصول»، الذي يوثق استيفاء المبنى لمتطلبات كود دبي للبناء فئة «مبنى مؤهل للجميع» لتعزز الإدارة مكانتها كإحدى أبرز الجهات الصديقة لأصحاب الهمم..



وقال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، إن التزام الدفاع المدني بدبي بتوفير خدمات لأصحاب الهمم يتسق مع توجيهات القيادة إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة دامجة وصديقة لأصحاب الهمم، من خلال برامج ومشروعات ومبادرات تهدف إلى تعزيز الالتزام المجتمعي تجاههم، وتقديم الخدمات المجتمعية كافة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الفرص وبيئة العمل المناسبة لهم، وتمكينهم من استدامة المشاركة كأفراد قادرين على التميز والإبداع.



بدوره أكد مدير إدارة الاتصال الحكومي ورئيس لجنة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم المقدم الدكتور أحمد الشنقيطي حرص الدفاع المدني بدبي على دعم وتمكين أصحاب الهمم بسلسلة من الخدمات والمبادرات التي تهدف إلى جعل مرافقها وخدماتها صديقة للجميع، إذ يعتبر الدفاع المدني بدبي من الجهات الرائدة والسباقة في توفير الحلول الذكية وتبني أفضل الممارسات التي تلبي الاشتراطات الصحية والبيئية.