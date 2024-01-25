شرطة دبي تضبط مطلوباً دولياً تورّط في احتيال ضريبي بـ 40 مليون يورو

في إنجاز جديد لشرطة دبي على الصعيد الدولي، أثمرت جهود القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح عملية أمنية مشتركة ضمّت الأجهزة الأمنية في 15 دولة، وتكللت بضبط أحد العناصر الإجرامية المطلوبة والمدرجة على قوائم «الإنتربول».

وتمكّنت شرطة دبي من كتابة الفصل الأخير في العملية المشتركة، التي حملت عنوان «بِت ستوب» (Pit Stop) بنجاحها في ضبط الشخص المطلوب، وهو يحمل جنسية دولة أوروبية، بعد وصوله إلى مطار دبي، قادماً من إحدى دول شرق آسيا بغرض الزيارة.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن «الشخص الذي تم توقيفه ينتمي إلى تنظيم إجرامي تخصّص في الاحتيال الضريبي، من خلال تأسيس شركات توزعت مقارها في دول عدة في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، إلا أن نشاطها الرئيس تركّز في إحدى دول أوروبا الغربية».

ويعتمد هذا التنظيم على الاحتيال عبر منصّات التجارة الإلكترونية، بتقديم إقرارات وهمية للضريبة المضافة للمبيعات، تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو.

من جانبه، أشاد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، بمستوى الأداء الرفيع الذي تتمتع به فرق العمل في مختلف منافذ دبي، وما تثمر عنه جاهزيتهم العالية في ضبط العناصر الإجرامية المطلوبة دولياً، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاضطلاع بدورها كاملاً، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة والعابرة للحدود وبكل أشكالها.

وأكد أن «شرطة دبي لا تدخر جهداً في مدّ جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية في جميع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس صلب من تبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، وضمان التدفق المستمر للمعلومات، بما يسمح لتعزيز كفاءة عناصر المنظومة وقدرتها على الحد من الجريمة المنظّمة وصولاً إلى القضاء عليها».

ودعا المري إدارات شرطة دبي وجميع فرق العمل فيها إلى مواصلة تعزيز كفاءتها بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وتبنّي أكثرها فاعلية، وابتكار الحلول التي من شأنها تأكيد قدرة الفرق الأمنية على التصدي لكل أشكال الجريمة.

الفريق عبدالله المرّي:

• شرطة دبي تمدّ جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، لبناء منظومة أمنية عالمية قوية.

• الشخص الذي تم توقيفه ينتمي إلى تنظيم إجرامي تخصّص في الاحتيال الضريبي.