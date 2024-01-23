«دفاع مدني دبي» تسيطر على حريق بمستودع في القوز الصناعية

سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على حريق شب صباح أمس نحو الساعة التاسعة و12 دقيقة في مستودع بمنطقة القوز الصناعية، وفق المتحدث عن الإدارة، مشيراً إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وتمت السيطرة عليه خلال نصف ساعة تقريباً. وأفاد المتحدث عن الدفاع المدني بأن بلاغاً ورد في الساعة 9:12 دقيقة من صباح اليوم يفيد بوقوع حادث حريق بمستودع في منطقة القوز الصناعية الأولى، ومن ثم تم تحريك مركز القوز كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصلت فرق العمل خلال ست دقائق. وأشار إلى أنه تبين عند الوصول أن المستودع يحوي مواد قابلة للاشتعال، وصنف الحريق باعتباره حادثاً متطوراً، ومن ثم تم تحريك فرق دعم من مركز إطفاء البرشاء للدعم والإسناد، وأبلغ القائد الميداني لفريق العمل بالحادث عن السيطرة عليه في تمام الساعة التاسعة و47 دقيقة، معلناً عدم وجود أي إصابات، كما وردت إشارة لاحقة بإخضاع الموقع للتبريد، وتسليمه إلى الجهات المختصة حسب الإجراءات المتبعة لتحديد أسباب الحادث.