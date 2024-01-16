نوخذة مواطن يُنقذ 8 صيادين من الغرق وينتشل جثتين

أسهم النوخذة المواطن عيسى محمد الفلاسي في إنقاذ حياة ثمانية صيادين من الغرق، كما انتشل جثتين من ضحايا زورق غرق في البحر أثناء رحلة صيد كانوا يقومون بها.

وبادرت شرطة دبي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، بتكريم الفلاسي تقديراً لدوره البطولي. ونوه مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجيستي اللواء أحمد حمد رفيع، بحسن تصرُّف النوخذة عيسى الفلاسي، وسرعته، ما أسهم في إنقاذ حياة الصيادين الثمانية في الوقت المناسب، مؤكداً أن تدخله كان حاسماً في التعامل مع الحادث.

بدوره، أعرب المواطن عيسى الفلاسي عن تقديره لمبادرة شرطة دبي بتكريمه، مؤكداً أن ما قام به هو واجب إنساني كمواطن وفرد في المجتمع الإماراتي لا يمكنه أن يتردد في تقديم المساعدة للآخرين، خصوصاً في اللحظات الفارقة بين الحياة والموت.

وأوضح أنه كان في رحلة صيد ولاحظ شخصاً على مسافة بعيدة تحمله أمواج البحر، فتوجّه إليه على الفور ليفاجأ بعد إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له بأن هناك تسعة أشخاص آخرين كانوا برفقته على متن القارب في حاجة إلى المساعدة، فبدأ في البحث عنهم وإنقاذهم حتى تمكن من إنقاذ ثمانية أشخاص، جميعهم صيادون، لكن تعذر إنقاذ شخصين كانا قد فارقا الحياة قبل وصوله إليهما.

• تدخُّل النوخذة كان حاسماً في التعامل مع الحادث.