هل يحق للمالك إلزام المستأجر تحرير شيك ضمان مقابل الأجرة؟

استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه :

استأجرت بيتا بقيمة 45 ألف درهم، وسيتم السداد المالي لقيمة الإيجار من قبل جهة عملي الحكومية ، ولكن المؤجر طالب بوضع شيك ضمان.

فما هي المسؤولية القانونية الواقعة على شخصي إذا كتبت هذا الشيك لصالح المستأجر؟ ، وهل يمكن استرداده عند سداد جهة عملي كامل الأجرة للمالك ؟.

الإجابة :

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أنه على القارئ التمسك عند تحرير عقد الايجار بإثبات بيانات الشيك وأنه محرر ضماناً لبدل الايجار وأنه يتعين على المؤجر رده بمجرد سداد بدل الايجار المحرر الشيك ضماناً له.

وفي حال استخدام شيك الضمان رغم تسوية المعاملة التي صدر الشيك لها، فإنه يمكن للمتضرر تسجيل منازعة تنفيذ موضوعية ويتعين عليه في هذه الدعوى اثبات أن الشيك هو شيك ضمان، وليس للاستحقاق ، وعند اثبات ذلك يتم إلغاء الإجراءات التنفيذية الصادرة في ملف تنفيذ الشيكات

يمكن ارسال استفساراتكم القانونية على الايميل http://(abuabeda@dmi.ae )