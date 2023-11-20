تأهيل 27 موظفاً في الإحصاء الأمني بشرطة دبي

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وجامعة روشستر للتكنولوجيا في دبي، طرح دبلوم الإحصاء الأمني لتأهيل 27 موظفاً من مختلف الإدارات العامة والوحدات التنظيمية في مجال تحليل البيانات والإحصاء، واعتمادهم محللين للبيانات من منظومة «ساس» العالمية. وقال مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، إن شرطة دبي عبر استراتيجيتها ومنظومتها المتقدمة، تؤمن بأهمية التقدّم في علم البيانات والإحصاء، وتعمل بشكل مستمر على تأهيل مواردها البشرية عبر برامج ودورات متقدمة في مختلف التخصصات، بما فيها علم البيانات، وتعمل مع شركاء من مختلف الجهات الأكاديمية وغيرها، لتبادل المعرفة والعلوم والمعارف في علم البيانات والإحصاء، بهدف استثمار هدا العلم في دعم منظومة العمل. من جانبه، قال مدير جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، الدكتور يوسف العساف: «يعد التعاون بين شرطة دبي وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، مثالاً يحتذى للتعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التعليم. كما يعد مجال الإحصاء الأمني جوهرياً لتخطيط المستقبل وتمكين الأجيال المقبلة، حيث تقوم الجامعة، بالتعاون مع شرطة دبي، ببناء منظومة متكاملة تساعد الطلاب المعتمدين على استخدام البيانات لحل التحديات التي يواجهونها على مستوى العمل وخدمة المجتمع. وما يميز دبلوم الإحصاء الأمني الذي تقدّمه الجامعة، هو تمكين الطلاب في هذا المجال الحيوي، عبر تقوية مهاراتهم التحليلية، وإعدادهم ليصبحوا محللين معتمدين دولياً والإسهام في خدمة وطنهم». بدوره، أوضح مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، الرائد الدكتور حامد عبدالله مراد، أن البرنامج صُمم بطريقة تضمن تأهيل كوادر شرطة دبي، للتعامل الأمثل والاستثمار الصحيح للبيانات في قطاعاتهم، ما يمكّنهم من صنع تكامل بين مختلف الإدارات العامة، من خلال بناء مشروعات مشتركة قائمة على علم البيانات. وتساعد القيادات في شرطة دبي على رسم سياسات المستقبل الأمني والشرطي، بصورة دقيقة، والتعامل مع التحديات وإيجاد الحلول، وتحقيق أهداف مشروع التحليل والتنبؤ الأمني في شرطة دبي.