سائق يسرق 147 ألف درهم من شركته ويقتسمها مع زميله

لم يستطع سائق آسيوي مقاومة إغراء وجود مغلف يحوي 147 ألف درهم بحوزته في سيارة الشركة، واستغل فرصة نزول المحاسب وشخص ثالث كانا برفقته لشراء أغراض من سوبر ماركت بالمدينة العالمية، وتركهما وغادر السيارة مقرراً سرقة المبلغ. واتصل السائق بزميل له في الشركة، وأخبره بما فعل، واتفقا على اقتسام المبلغ بينهما، لكنهما ضبطا من قبل الشرطة، وأحيلا إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهما عامين، وتغريمهما مناصفة المبلغ المسروق، وإبعادهما عن الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة بأن المتهمين يعملان سائقين لدى شركة لتجارة الإلكترونيات، وكانت المركبة بحوزة المتهم الأول وبرفقته المحاسب وشخص آخر، وتوقف بالقرب من سوبر ماركت، حيث ترجل مرافقاه لشراء بعض الأغراض. وفي هذه اللحظة راودت المتهم فكرة سرقة المركبة، لأن المحاسب ترك فيها مغلفاً يحتوي على 147 ألف درهم، فغادر سريعاً، واتصل بالمتهم الثاني وأخبره بما حدث، وتقاسما المبلغ، ثم طلب من الأخير الاحتفاظ بنصيبه معه، لكنهما لم يسعدا بالسرقة، إذ قبض عليهما.

وأفاد المحاسب المجني عليه في الواقعة بأنه كان يستقل المركبة المسروقة مع المتهم، وشخص ثالث، ونزل مع الأخير لشراء السجائر والمشروبات الغازية، وخرج بعد نحو خمس دقائق، لكنه لم يجد السائق، فحاول الاتصال به، إلا أن هاتفه كان مغلقاً، فأدرك أنه استولى على المبلغ الموجود في المغلف بالسيارة.

وبسؤاله في تحقيقات النيابة اعترف المتهم الأول بأن المركبة كانت بحوزته، وأنه سرق المبلغ. فيما أنكر المتهم الثاني مشاركته في السرقة.

وعدلت المحكمة التهمة المسندة إلى السائق الثاني من السرقة إلى حيازة مبلغ متحصل من جريمة سرقة، مستندة في ذلك إلى اعتراف المتهمين. وانتهت إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحقهما، وقضت بإدانتهما.