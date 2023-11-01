أجزاء وبقايا إطارات تالفة وراء حوادث مرورية

قال سائقون إن سقوط أجزاء تالفة وبقايا إطارات مهترئة من مركبات وشاحنات على الشوارع، يتسبب بحوادث مرورية وازدحامات خانقة، وقد يؤدي إلى حوادث تصادم بين المركبات نتيجة توقفها بشكل مفاجئ، وانحرافها عن مسارها لتفادي الاصطدام بتلك الأجزاء، فيما حذرت شرطة رأس الخيمة من ذلك، مؤكدة أهمية التزام قوانين المرور وإجراءات الأمن والسلامة لضمان قيادة آمنة على الشوارع.

وتفصيلاً، قال سائقون، إن أجزاء وبقايا إطارات تالفة تنفجر أثناء سير المركبات والشاحنات، وانتشار أجزاء منها على الطريق، بالإضافة إلى سقوط أجزاء خارجية من المركبات، مثل المرايا الجانبية والصدامات غير المثبتة جيداً، ما يتسبب في إرباك حركة المركبات ووقوع حوادث مرورية.

وقال السائقون سامي عزيز، وغنيم الرضوان، ونبيل شهدي، وخلدون بوزيد، إن سقوط القطع المتطايرة والإطارات التالفة وأجزاء من المركبات غير مثبتة جيداً، نتيجة عدم قيام أصحابها بالصيانة اللازمة وفحص مركباتهم بشكل دوري، تسبب في إرباك حركة المركبات على الطرق.

وأضافوا أن بعض السائقين إذا سقطت أجزاء من مركباتهم وانتبهوا لها لا ينقلونها إلى كتف الطريق أو إزالتها بشكل نهائي، بل يشغلوا الإشارات الرباعية والبقاء داخل مركباتهم انتظاراً لوصول المساعدة، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث تصادم.

من جهتها، قالت شرطة رأس الخيمة، إن الحملات المرورية التي تقوم بها تستهدف توحيد ودعم الجهود، باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة الأجزاء الداخلية للمركبة، والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للمركبة، وفحص سلامة الإطارات، خصوصاً خلال السفر، نظراً لما تشهده الطرق الخارجية بين المدن من كثافة مرورية تتطلب زيادة الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة. وأفادت بأن فحص إطارات ومكابح المركبة، يُعد ضرورة ملحّة، لأن اختلال أنظمة المركبات قد يؤدي إلى تعطلها، وقد ينجم عنها وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية بليغة.