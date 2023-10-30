استشارة قانونية.. ما عقوبة التعدي بين الأزواج؟

ورد استفسار من قارئ يقول فيه:

ما هو الحل مع الزوجة التي تقوم بافتعال المشكلات، مع زوجها وتستفزه ليقوم بالتعدي عليها، لتقوم بإبلاغ الشرطة ضده؟

الإجابة:

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول :

بالنسبة لجريمة التعدي سواء كانت على الزوجة أو غيرها، فإن العقوبة تتحدد على ضوء ما خلفه التعدي من إصابة ومدة العلاج فإن كانت أقل من عشرين يوما ولم يتخلف عنها عاهة مستديمة تكون الواقعة جنحة وعقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، أما إذا خلف التعدي عاهة أو كان العلاج يستغرق أكثر من عشرين يوما تكون الواقعة جناية وهنا تصل العقوبة للسجن، وفي جميع الأحوال يتم الوضع في الاعتبار عند الحكم في هذه القضايا مسألة استفزاز المتهم وعلاقة الزوجية.

أما عن الحل مع مثل هذه الزوجة وطالما لم تجدي معها وسائل الاصلاح الشرعية ومنها الموعظة الحسنة فلا سبيل لذلك سوى تطليقها فلا رجاء في زوجة لا غاية لها سوى حبس زوجها.

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