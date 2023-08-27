«الأرصاد»: طقس رطب صباحاً.. وسُحب ممطرة حتى الأربعاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف غرباً، فيما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

وأضاف أن الطقس سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

أما الرياح فتكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً، يظل رطباً صباحاً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية، تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الأربعاء المقبل، سيشهد ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.