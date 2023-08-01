رائدة في الذكاء الاصطناعي .. منظمة عالمية تشيد بالدفاع المدني في دبي

عرضت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تجربة رائدة في مجال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التنبؤ الاستباقي بالحرائق ورفع مؤشر التوعية والوقاية باستخدام أدوات متطورة، وذلك خلال زيارة رسمية لمنظمة حماية الحرائق بجنوب إفريقيا التي تعد أكبر منظمة إطفاء في قارة إفريقيا.

وشارك وفد رسمي من الإدارة برئاسة مدير إدارة الرقابة والتفتيش الرائد عيس احمد خورشيد المطوع في مؤتمر قمة التحول الرقمي بجنوب إفريقيا، وقدم عرضاَ تفصيلياً حول أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، متطرقاً إلى الفرص والمخاطر المترتبة عن ذلك، وسبل استغلال التطور العلمي والتكنولوجي في حماية الارواح والممتلكات.

وتضمن جدول أعمال الوفد زيارةً رسمية إلى منظمة حماية الحرائق في جنوب أفريقيا (FPASA) أكبر منظمة اطفاء في قارة أفريقيا وإحدى المنظمات العشر الأولى في العالم، ونوه القائمون على المنظمة بالدور الريادي الذي يلعبه الدفاع المدني بدبي في مجال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التنبؤ الاستباقي، ورفع معدل التوعية، والوقاية من الحراق باستخدام مختلف ادوات الذكاء الاصطناعي .

كما قدم المطوع عرضاً تفصيلياً حول برنامج "جاهزية الدفاع المدني" الذي يمثل نقلة نوعية في مجال المكافحة الاستباقية للحرائق، وسبل التنبؤ بالحوادث، بناء على قراءة دقيقة ومتكاملة للأسباب والمؤشرات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم تكريم الوفد من قبل رئيس المنظمة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الجهود المشتركة تأتي في إطار تعزيز وتطوير القدرات والمهارات المتقدمة للجهات المُختصة في مجال الدفاع المدني، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والحماية للأرواح والممتلكات في مختلف الدولة.