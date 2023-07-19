التخلف عن «اليمين الحاسمة» يكلف شاباً 200 ألف درهم

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى صديقه 200 ألف درهم كان اقترضهم منه وماطل في السداد، مشيرة إلى أن المدعى عليه تخلف عن الحضور لحلف اليمين الحاسمة الموجهة له رغم إعلانه.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه طالب إلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه اقترض من المدعي مبالغ مالية بموجب حوالات بنكية بقيمة المطالبة، وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد رغم المطالبات الودية المتكررة، وقدم مذكرة شارحة طالب فيها بسماع شاهد إثبات واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.

وتم إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه له بـ200 ألف درهم وللمدعى عليه نفي ذلك بكل طرق الإثبات وخلال جلسة التحقيق تخلف المدعى عليه عن الحضور، فيما حضر المدعي وقرر تنازله عن طلب سماع شاهد الإثبات وتمسكه بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.

وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.

وحددت موعداً لجلسة أداء اليمين، ولم يحضر المدعى عليه، وتبين للمحكمة إعلانه باليمين الحاسمة الموجهة له من المدعي عن طريق الرسائل النصية.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي احتكم إلى ضمير المدعى عليه ووجه له اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمته له بمبلغ المطالبة، ولكن الأخير تخلف عن الحضور، ومن ثم يعتبر ناكلاً عن اليمين، وتضحى مطالبة المدعي على سند صحيح يتعين معه إجابته إلى طلبه.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 200 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.