13 حالة مرورية تسبب حجزالمركبات في دبي

نشرت الجريدة الرسمية لحكومة دبي، في عددها الصادر أول من أمس، المرسوم رقم 30 لسنة 2023، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي.

ونص المرسوم على استبدال نصوص المواد (2 و3 و4 و5) من المرسوم الأصلي، بالنصوص الجديدة، إذ حددت المادة (2) حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات، موضحة أنه يتم الحجز الإداري للمركبة من الشرطة في 13 حالة، هي: المشاركة في السباقات على الطريق من دون تصريح مسبق من الشرطة، وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد، وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها.

كما تضمنت حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات، تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة 6000 درهم، وقيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكّل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو السلامة المرورية في الإمارة، والهروب من رجال الشرطة، وكذلك تجاوز المركبة الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة على الطريق من دون لوحة أرقام، وتجمهر سائقي المركبات بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها أو استعراض المركبات على الطريق.

وجاء من بين الحالات أيضاً، زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة على الحد المسموح به، أو تلوين الزجاج الأمامي للمركبة من دون تصريح، فضلاً عن قيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة أو مزورة أو مطموسة المعالم، أو استخدامها بشكل يتنافى مع التشريعات السارية في الإمارة، والصدم المتعمد لمركبة الشرطة، أو التسبب عمداً في إلحاق الضرر بها، وقيادة المركبة من شخص تقل سنّه عن 18 عاماً.

فيما نصت المادة (3)، الخاصة بحالات الحجز الإداري الجوازي للمركبات، على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، يجوز الحجز الإداري للمركبة من الشرطة في الحالات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ويتم تحديد حالات الحجز الإداري الجوازي للمركبة والحد الأقصى لمدة الحجز في كل حالة بموجب قرار يصدر عن القائد العام في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أما فيما يتعلق بفك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات، نصت المادة (4) على أن يتم فك حجز المركبة التي يتقرر حجزها وفقاً للحالات المشار إليها في المادة (2) من المرسوم، بعد قيام مالكها بسداد المبالغ التالية: أولاً 100 ألف درهم بالنسبة للمركبة التي يتقرر حجزها وفقاً للحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من المرسوم، و50 ألف درهم بالنسبة للمركبة التي يتقرر حجزها وفقاً للحالات المنصوص عليها في البنود (2 و5 و7 و11 و12 و13) من المادة (2)، و10 آلاف درهم بالنسبة للمركبة التي يتقرر حجزها وفقاً للحالات المنصوص عليها في البنود (3 و6 و8 و9 و10) من المادة (2).

وأوضح المرسوم أنه يتم فك حجز المركبة المحجوزة وفقاً للحالة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (2) من هذا المرسوم، بعد قيام مالكها بسداد قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليه.

ولفت المرسوم إلى أنه يتم فك حجز المركبة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه في الحالات التي لم يتم النص عليها في هذا المرسوم، بعد قيام مالكها بدفع 100 درهم عن المركبة الخفيفة، و200 درهم عن المركبة الثقيلة، عن كل يوم من مدة الحجز المقررة أو المدة المتبقية منها. وإذا لم يقم من حُجزت مركبته باستلامها عند انتهاء مدة الحجز، يتم إلزامه بسداد 50 درهماً عن كل يوم بعد انتهاء مدة الحجز.

وتضمنت المادة (5) من المرسوم، التدابير الإضافية والمضاعفة، فإضافة إلى العقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، إذا تجاوز سائق المركبة الثقيلة غير المواطن الإشارة الضوئية الحمراء، فإنه يتم إبعاده إدارياً عن الدولة.

وأشار المرسوم إلى مضاعفة مدة حجز المركبة، المحددة وفقاً للمادة (3) من المرسوم، في حال إعادة حجز المركبة خلال سنة واحدة من تحقق الحالة التي سبق، وأن تم حجز المركبة لأجلها، على ألا تزيد مدة الحجز في حال مضاعفتها على 90 يوماً، كما يُضاعف مبلغ فك حجز المركبة المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا المرسوم في حال إعادة حجز المركبة خلال سنة واحدة من تحقق الحالة التي سبق وأن تم حجز المركبة لأجلها، على ألا يزيد مبلغ فك الحجز في حال مضاعفته على 200 ألف درهم.

4 شروط لفك حجز المركبة

حدد مرسوم حجز المركبات في إمارة دبي أربعة شروط لفك الحجز، وهي:

1- انتهاء مدة الحجز.

2- قيام مالك المركبة باستبدال مدة الحجز وفقاً للمبالغ المالية المحددة بالمرسوم.

3- دفع جميع الغرامات المستحقة على المركبة وفقاً للملف المروري.

4- تصويب المخالفة أو إزالة أسبابها.

الإبعاد عقوبة تجاوز سائق المركبة الثقيلة غير المواطن الإشارة الحمراء.