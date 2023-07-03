هل التأمين يغطي حوادث المركبات خلال مدة السماح؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه : هل التأمين يغطي الحوادث المرورية للسيارات خلال مهلة السماح (شهر) لتجديد التامين وفي حال انتهت فترة التأمين ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

أولاً مدة شهر السماح هي خاصة بتجديد الملكية ولا علاقة لشركة التأمين بها، لأن شركة التأمين تلتزم بالتعويض خلال فترة التأمين المثبتة بوثيقة التأمين وهي حسب الأنظمة المعمول بها بالدولة 13 شهرا، فإذا كانت مدة السماح ضمن فترة التأمين غطتها وإذا كانت خارج فترة التأمين لا تغطي الشركة الحادث

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