تسجيل 10 آلاف زواج مدني بأبوظبي في 18 شهراً

سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، بمعدل 40 طلب زواج مدني يومياً، منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، مع بداية العام الماضي، فيما حدّد القانون أربعة شروط رئيسة يجب توافرها لإبرام عقد الزواج المدني في الإمارة.

وأفاد وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، بأن إحصاءات محكمة أبوظبي للأجانب، أظهرت قيد أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني منذ بدء تطبيق القانون، بمعدل 40 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل أربع حالات زواج مدني في كل ساعة عمل، بعد إطلاق خدمة الزواج المدني (إكسبرس) التي تتيح إجراء الزواج خلال 24 ساعة فقط، استجابة للإقبال الكبير للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، لعقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن محاكم أبوظبي تحرص على التميز في طريقة تقديم الخدمات القضائية بشكل إلكتروني، ابتداء من قيد الطلبات إلى استكمال الإجراءات وحضور الجلسات، كونها محاكم إلكترونية لا ورقية، علاوة على كونها المحكمة الوحيدة مزدوجة اللغة bilingual court في المنطقة العربية، إذ تتيح نماذج التقاضي والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، ضماناً لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة مبسطة، ومن دون أي حواجز لغوية قد تعيق التعرف على القرارات الصادرة عن المحاكم في الدعاوى.

فيما أشار مكتب خدمات الأجانب بدائرة القضاء - أبوظبي، إلى تحديد قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، أربعة شروط رئيسة يجب توافرها لإبرام عقد الزواج المدني في الإمارة، أولها بلوغ الزوج والزوجة 18 عاماً ميلادية على الأقل، على أن يتم إثبات السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته.

ويتمثل الشرط الثاني في أن يُعبر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه، والثالث توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح، وأخيراً ألا يكون الزواج بين الإخوة أو من الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، إضافة إلى أي شروط أخرى يصدر بها قرار من رئيس دائرة القضاء.

يشار إلى أن محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، توفر العديد من الخدمات للسياح والمقيمين من الجنسيات الأجنبية كافة، مثل الزواج المدني والطلاق المدني بلا ضرر، والحضانة المشتركة للأبناء، والوصايا المدنية والتركات، وإثبات النسب.

• 4 شروط رئيسة يجب توافرها لإبرام عقد الزواج المدني في أبوظبي.