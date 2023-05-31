«الارتباك» يكشف جريمة شابة قصدت مركز الشرطة طواعية

توجهت شابة عربية عشرينية، إلى أحد مراكز الشرطة في دبي، للسؤال عن صديقتها التي ضبطت من قبل الجهات المختصة، فلاحظ رجال الشرطة أنها تبدو في حالة غير طبيعية، وتتلعثم في الكلام، فاشتبهوا في كونها تحت تأثير المواد المخدرة، وبسؤالها اعترفت أنها تعاطت مخدر الكريستال، وتم إخضاعها للفحص ليتأكد أنها بالفعل تحت تأثير التعاطي، لتلحق بصديقتها في التوقيف، وتحال إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبتها بالغرامة والإبعاد.

وتفصيلاً، وجهت النيابة العامة في دبي إلى شابة عربية تبلغ من العمر 20 عاماً، تهمة تعاطي مؤثر عقلي، وأحالتها إلى محكمة الجنح، وفق أحدث التعديلات بالقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وما ورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمة حضرت إلى أحد مراكز الشرطة في دبي لتستفسر عن صديقتها التي ضبطت في ظروف مشابهة.

ولاحظ رجال الشرطة في المركز أنها تبدو في حالة غير طبيعية، إذ بدت عليها ملامح الارتباك، وكانت تتلعثم في الكلام، بما يثير الشبهات، حول كونها تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وبالاستفسار من المتهمة أفادت بأنها تعاطت مخدر الكريستال قبل يومين من حضورها إلى المركز، فتم جلبها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واستصدار إذن من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معها، والحصول على عينة منها لتحديد ما إذا كانت تحتوي على أي مواد مخدرة من عدمه.

وبتحليل العينة تأكد احتواؤها على مخدر الكريستال، وأقرت في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيها مخدر الكريستال، وحصولها عليه من شخص آسيوي تواصلت معه عبر «واتس أب»، وحولت إليه مبلغ 300 درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت التهمة بحق المتهمة، من خلال فحص عينة حصل عليها بطريقة سليمة وقانونية منها، بالإضافة إلى اعترافها بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة بحيازتها وتعاطيها مخدر الكريستال، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى ما سلف من أدلة، وترى أن أركان الجريمة المسندة إليها قد توافرت في حقها، ومن ثم قضت بإدانتها بحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 وتعديلاته، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وحكمت عليها بغرامة 5000 درهم والإبعاد.

• المتهمة اعترفت بحيازتها وتعاطيها مخدر الكريستال قبل توجهها إلى مركز الشرطة.