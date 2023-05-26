شرطة دبي تكشف دوافع طعن إسرائيلي حتى الموت

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على ثمانية إسرائيليين، خلال أقل من 24 ساعة، بتهمة التورط في الاعتداء والتسبب في وفاة شخص من الجنسية ذاتها، على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين.

وأفادت شرطة دبي بأن المتوفى يدعى غسان شمسية، يبلغ من العمر 33 عاماً، وتوفي نتيجة شجار نشب في أثناء وجود أسرتي الطرفين بالدولة.

وقالت إن رجال البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ألقوا القبض على اثنين من المتسببين الرئيسين في الواقعة، خلال ثلاث ساعات فقط، ثم واصلت البحث وتمكنت من ضبط بقية المتهمين في أقل من 24 ساعة.

وأوضحت الشرطة أن تفاصيل الجريمة تعود إلى أن أفراداً من أسر المتسببين في الواقعة، حضروا إلى الدولة قادمين من إحدى الدول الأوروبية، بغرض السياحة والتسوق، وتصادف لقاؤهم مع المجني عليه في أحد المقاهي، ما أدى إلى اندلاع اعتداء متبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث وفاة المجني عليه بعد طعنه من قبل الجناة بآلة حادة.

رجال البحث ألقوا القبض على جميع المتهمين في أقل من 24 ساعة.