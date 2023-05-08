ضبط 2.25 مليون حبة «كبتاغون» في صناديق مشمش مجفف

ألقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص حاولوا تهريب 2.25 مليون قرص من مخدر «الكبتاغون» وإخفاءها داخل صناديق تحتوي على فاكهة المشمش المجفف، قبل الشروع في تهريبها إلى إحدى الدول المجاورة.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، بأن العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه فيهم، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة تم بموجبها رصد العصابة التي أخفت الصناديق في ثلاث شقق سكنية في إحدى إمارات الدولة.

وأوضح أن فريق مكافحة المخدرات وباتباع كافة الإجراءات القانونية، ألقى القبض على المتهمين وضبط صناديق أقراص الكبتاغون المخدرة التي كانوا يخططون لتسويق جزء منها داخل الدولة، وتهريب المتبقي إلى إحدى الدول المجاورة، مشيداً باحترافية عناصر المكافحة التي أسفرت عن إفشال مخطط المتهمين وضبط نحو 2.25 مليون حبة من مخدر الكبتاغون، والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة للاتجار بها وترويجها.

ولفت إلى القدرات الاحترافية لشرطة أبوظبي في مجابهة مروّجي المخدرات، الذين لا يتوانون عن استخدام مختلف الأساليب الإجرامية لتسريب سمومهم إلى المجتمع واستهداف الشباب، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، ومختلف شرائح المجتمع للوقاية من مخاطر المخدرات، مؤكداً أنه يتوجّب على كل شخص تجسيد مفهوم المواطنة الإيجابية، بعدم التردّد في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بقضايا المخدرات.

واعتبر أرقام الضبطيات مؤشراً إيجابياً على جهود شرطة أبوظبي في الحد من ترويج المخدرات، معرباً عن اعتزازه بما يبذله رجال المكافحة من جهود مثمرة، وما يتسمون به من جاهزية فائقة وسرعة استجابة في التعاون والتصدي لآفة المخدرات، وحماية المجتمع، لا سيما الشباب، من آثارها القاتلة، بما يعزز الجهود الوقائية من الجريمة ويرسّخ أمن المجتمع واستقراره.