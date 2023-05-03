لص يزعم سرقة محتويات مركبة في حالة اللاوعي

برّر متهم بكسر نافذة مركبة وسرقة حافظة نقود صاحبها من داخل السيارة، خلال محاكمته أمام محكمة الجنح في دبي، فعلته بأنه لم يكن في وعيه، ولا يدرك كيف ارتكب السرقة، وحين استيقظ من نومه وجد المسروقات في حيازته، فأدانته المحكمة وقضت بحبسه شهراً وتغريمه 2500 درهم وإبعاده عن الدولة.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن شخصاً (عربياً) أوقف سيارته في نحو الساعة الحادية عشرة مساء أحد أيام شهر مارس الماضي أمام «سوبر ماركت» قريب من منزله، وحين عاد بعد نحو 15 دقيقة، فوجئ بكسر نافذة المركبة جهة اليمين المجاورة للسائق، فتفقد ما بداخلها ليكتشف أن حافظة نقوده سرقت من على المقعد المجاور الخاص بالراكب المرافق.

وقال المجني عليه إن الحافظة كانت تحوي مبلغ 2500 درهم، إضافة إلى بطاقات بنكية، ورخصة قيادة، وملكية سيارة ووثائق أخرى، لافتاً إلى أنه أبلغ الشرطة بالواقعة، وعلم لاحقاً بضبط المتهم بالسرقة.

وأفادت أوراق الدعوى بأن فريق العمل من شرطة دبي أجرى مراجعة لكاميرات المراقبة في المنطقة التي شهدت الواقعة، وشوهد المتهم أثناء قيامه بكسر النافذة.

وبالتعاون مع قسم مباحث الجرائم الواقعة على وسائل النقل، وبعد عملية البحث والتحري تم التوصل إلى بيانات المتهم، وعلم بوجوده في منطقة المدينة العالمية، وشوهد أثناء وجوده في مواقف البناية، بالقرب من «السوبر ماركت» الذي كان فيه المجني عليه، فتم ضبطه وجلبه إلى مركز الشرطة، وبالاستفسار منه عن مدى تورطه في الواقعة أقر بارتكابها وأرشد إلى مكان المسروقات التي تم استردادها ما عدا المبلغ المالي.

وبسؤال المتهم خلال جلسة المحاكمة، قرر أنه لم يكن في وعيه، وحين استيقظ من نومه وجد المسروقات في حيازته، فيما أوضحت المحكمة في حيثياتها أن القصد الجنائي في جريمة السرقة يتحقق بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه، بنيّة امتلاكه، وهذا ما تحقق في الواقعة.

وأشارت إلى أن الإدانة ثابته بحق المتهم، بحسب ما ورد من أوراق الدعوى، وشهادة المجني عليه، وتحريات المباحث واعتراف المتهم وإرشاده إلى المسروقات، ومن ثم قضت بمعاقبته بالحبس شهراً وتغريمه 2500 درهم وإبعاده عن الدولة.

يذكر أن الشرطة حذرت مراراً من ترك أغراض شخصية في أماكن مكشوفة داخل السيارات؛ لأن هذا السلوك قد يغري شخصاً ماراً بالصدفة، بسرقتها، وربما يكون غرضاً بسيطاً لكن تكسر النافذة بسببه.

• المتهم زعم أنه اكتشف المسروقات بعد الاستيقاظ من النوم.