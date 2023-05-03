بلدية دبا الفجيرة تضبط 23 كيلوغراماً ألعاباً نارية مخصصة للأطفال

كشفت بلدية دبا الفجيرة عن مصادرة 9.5 كيلوغرامات من سجائر غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ولا تحمل الطابع الضريبي الرقمي كما أتلفت 24.5 كيلوغراماً من مادة البان المحظورة، و23 كيلوغراماً من ألعاب نارية ومفرقعات مخصصة للأطفال تم ضبطها خلال الزيارات الدورية والمفاجئة التي تنفذها فرق تفتيشية على جميع المحال والأسواق في مختلف مناطق دبا الفجيرة.

وأفاد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي، بأن البلدية تحظر على منافذ البيع والبقالات في الأحياء السكنية، بيع وتوزيع المفرقعات التي تسبب خطورة على الصحة العامة وسلامة الصغار، وتستثني بعض الحالات الخاصة التي تحصل على ترخيص مسبق لاستخدامها في بعض المناسبات.

وذكر أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية، وهي امتداد لحملات سابقة نفذتها بهدف القضاء على السلوكيات ومكافحة الظواهر السلبية المضرة بالصحة العامة وسلامة البيئة، وتحسين الممارسات المجتمعية.

وأضاف أن المواد التي ضبطت ذات آثار ضارة بالصحة العامة والبيئة، ومن هذا المنطلق كان التوجه نحو القضاء عليها، ومنع بيعها وتداولها حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشار اليماحي إلى أن السجائر المضبوطة في منافذ البيع غير مطابقة للمواصفات المعتمدة ولا تحمل الطابع الضريبي الذي يهدف لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، بهدف حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة، إضافة لمكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكد أن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي للجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات التي تقوم بها، لافتاً إلى أن الحملات ستستمر لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين، ومواجهة كل أشكال التجاوزات الضارة التي تهدد صحة المجتمع.

وناشد الجمهور ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة، والبلدية لن تتوانى في اتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة المخالفين.