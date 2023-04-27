الحبس 5 سنوات عقوبة انتحال صفة موظف عام

أكدت النيابة العامة للدولة أن عقوبة الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات لأي شخص انتحل صفة وظيفة من الوظائف العامة.

وأوضحت النيابة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة انتحال الوظائف والصفات.

وذكرت النيابة أنه طبقاً للمادة (299) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى في حال انتحال صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية.

وأكدت النيابة العامة للدولة أن نشر هذه التغريدات القانونية يأتي في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كل أفراد المجتمع.