مدرسة خاصة تقاضي أباً من أجل 11 ألف درهم

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام ولي أمر طلبة بأن يؤدي إلى مدرسة خاصة 11 ألفاً و725 درهماً، بقية رسوم دراسية عن العام الدراسي 2021.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد الأب طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 11 ألفاً و725 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه ألحق أبناءه لديها وترتب عليه مصروفات دراسية عن العام الدراسي 2021 بالمبلغ المطالب به لم يتم سداده حتى تاريخه، وقدم الحاضر عن المدرسة حافظة مستندات تضمنت صورة من كشف حساب خاص بأبناء المدعى عليه وصوراً من بيانات درجات طالب، فيما حضر المدعى عليه بشخصه إلى مقر المحكمة، وأقر بالمبلغ المطالب به من قبل المدرسة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن «الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة»، مشيرة إلى أن المدعى عليه صادق على الدعوى أمام مجلس القضاء، وأقر بأن للمدعية المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدرسة 11 ألفاً و725 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.