فعل فاضح عبر «سناب شات» يقود مسناً للمحكمة

ارتكب مسن (خليجي) فعلاً فاضحاً عبر تطبيق «سناب شات»، مع امرأة (عربية) بإرسال مشاهد فيديو مخلة من حسابه إلى حسابها لحثها على ارتكاب المعصية، ليتم إحالته للنيابة العامة ومنها لمحكمة جنح رأس الخيمة والتي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 5000 درهم مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة قضت بـ 30 ألف درهم تعويضاً جابر للأضرار الأدبية.

وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى، بأن المدعية قدمت بلاغاً لمركز الشرطة ضد المدعى عليه تفيد بإرساله مقطعاً خادشاً لها عبر سناب شات قاصداً التحرش بها، وأقر المدعى عليه بما نسب إليه في تحقيقات النيابة العامة.

وقالت المدعية، في دعواها، إن الفعل المشين الذي ارتكبه المدعى عليه أصابها بضرر أدبي ونفسي جعلها في حالة اكتئاب وحزن لما حل بها من رجل في هذا العمر حيث إنه من المفروض أن يكون لبقاً في التعامل ومتمتعاً بحسن الأخلاق والسلوك إلا أنه كان على عكس ذلك، ما جعلها في هول من الصدمة من تصرفه المعيب وتسبب لها في حالة من القهر وأن أي تعويض لها لن يعوض ما أحست به من إهانة لكرامتها وشرفها وعرضها الذي حاول المدعى عليه هتكه لأنه من المفترض أن يعتبر نفسه مثل والدها احتراماً لفارق العمر، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والنفسية والأدبية التي لحقت بكرامتها وشرفها وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ومن جهته، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة طالب فيها برفض الدعوى.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني رأس الخيمة، أن الحكم الجزائي البات له حجية وتلتزم به المحكمة باعتباره فصل في المسألة المشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية، من خطأ المدعى عليه المتمثل في التحرش بالمجني عليها، فضلاً عن اعترافه بما نسب إليه في تحقيقات النيابة العامة، ومن ثم توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأه وأدين من أجله. وأضافت أنه يبقى للمحكمة إعمال سلطتها التقديرية للتعويض الذي تستحقه المدعية مقابل الضرر الذي لحقها نتيجة الفعل الضار الذي اقترفه المدعى عليه في حقها، ولفتت إلى أنه لا جدال أنه لحق المدعية ضرر أدبي بواقعة التحرش بها وإرسال مقطع إباحي لها لحثها على ارتكاب المعصية، من شأنه أن يولد لديها ألماً بكرامتها وشعورها بالخوف على سمعتها وسمعة أسرتها.

وأوضحت أن المحكمة ترى أن الضرر الأدبي الذي لحق المدعية ثابت بسبب ما ارتكبه المدعى عليه ومن ثم تحقق الضرر وترى المحكمة أن 30 ألف درهم تعويض جابر للأضرار الأدبية وهو ما تقضي به، إضافة إلى إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

المدعية قدمت بلاغاً ضد المدعى عليه لقيامه بإرسال مقطع إباحي خادش لها قاصداً التحرش بها.