تفاصيل الخسائر.. السيطرة على حريق مصنع الزيوت في "صناعية عجمان"

تمكنت فرق إطفاء الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان بدعم وإسناد من الإدارات الإقليمية في دبي والشارقة وأم القيوين من السيطرة على حادث حريق متطور نشب صباح اليوم الجمعة في مصنع للزيوت والشحوم بمنطقة الصناعية الجديدة.

ونتج عن الحادث احتراق المصنع بالكامل ومطبعة ومستودع للملابس الجاهزة، و9 محلات تجارية، وبناية سكنية مكونة من أرضي وطابق، كما اشتعلت النار في 39 سيارة مصطفة بجانب المصنع ما أدى إلى احتراقها بالكامل، ونتج عنه 5 إصابات أربعة منها متوسطة وأخرى طفيفة تم التعامل معها على الفور .

وصرح قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 3:15 فجراً يفيد باندلاع حريق في منطقة الصناعية الجديدة.

وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وفرق الدفاع المدني من ثلاثة مراكز إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من الوصول إلى موقع الحريق كمستجيب أول في زمن استجابة مقداره 7 دقائق، كما تم طلب الدعم من مراكز الإمارات المجاورة دبي والشارقة وأم القيوين وشرطة عجمان لتأمين الموقع، إضافة إلى سيارات الإسعاف الوطني وشركة الاتحاد للكهرباء والماء ودائرة البلدية والتخطيط والهلال الأحمر.

وقال قائد عام شرطة عجمان، إن الفرق المختصة باشرت عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، وتم تفعيل خطة الحرائق الجسيمة في المواقع الخطرة مؤكداً أن الحادث تحت السيطرة وتم التمكن من إخماده.

وأوضح أن سبب امتداد الحريق كان جراء تسرب وانتشار الزيوت مما عزز سرعة الاشتعال ووصوله إلى المباني المجاورة، وتم نقل خمس مصابين إلى مستشفى الشيخ خليفة للعلاج.

وقال مدير عام الدفاع المدني، العقيد رائد عبيد الزعابي، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق وبدأت بعمليات التبريد في الموقع، واستلمت الشرطة الموقع لاجراءات التحقيق في أسباب وقوع الحريق، وقدم الشكر للجمهور الكريم لتعاونهم بعدم الاقتراب من الحادث وأخذ الطرق البديلة حفاظا على سلامتهم.

وحضر إلى موقع الحادث القائد العام للدفاع المدني اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، ومدير عام العلميات الشرطية العميد عبد الله سيف المطروشي، ونائب مدير عام الدفاع المدني العقيد خالد الشامسي، ومدير إدارة المركز المقدم عيلان الشامسي من إدارة الدفاع المدني بعجمان، ومدير الهلال الأحمر محمد عمر الصعيدي.

من جانبه، أفاد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، أنه جرى عمل تحويلة مرورية بالقرب من موقع حادث حريق صناعية عجمان لتسهيل حركة وانسيابية المرور بالمنطقة.

وأوضح الفلاسي ل"الإمارات اليوم"، أن الحريق لم يتسبب في أزمة مرورية، لاسيما وأنه بعيد عن المناطق السكنية، ولكن جرى اتخاذ إجراء عاجل تجنباً لأي ازدحام محتمل، وحتى يسهل على فرق الدفاع المدني القيام بعملها.